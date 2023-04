Londra (Regno Unito), 27 apr. (LaPresse) – “I valori tra i nostri due paesi sono assolutamente allineati, motivo per cui possiamo lavorare così bene insieme sulle nostre sfide condivise, sia che si tratti di rispondere all’invasione illegale in Ucraina, dove ancora una volta rendo omaggio alla tua leadership, sia che si tratti di affrontare il tema dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak accogliendo a Downing Street la premier Giorgia Meloni. “Sono certo che il Mou (Memorandum of understanding) che stiamo firmando oggi rafforzerà la nostra collaborazione in quelle aree e in molte altre – ha aggiunto ancora – anche il rapporto bilaterale è molto forte. Ricordo che l’anno scorso sono stato molto orgoglioso quando abbiamo lanciato il programma di cooperazione GCap”. Sunak ha concluso rivolgendo a Meloni queste parole in italiano: “Grazie mille Giorgia benvenuta a Londra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata