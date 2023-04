Siena, 27 apr. (LaPresse) – Un operaio di 31 anni è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro. È accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in località Racciano, nel comune di San Gimignano, in provincia di Siena. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma, stando alle prime informazioni, sembra che l’operaio sia stato travolto da una parete o da un grosso quantitativo di materiale mentre stava lavorando. Sarebbero stati i colleghi a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 2, l’automedica di San Gimignano, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

