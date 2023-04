Roma, 27 apr. (LaPresse) – “‘Uscire dall’emergenza è possibile’: con questo messaggio di impegno, deciso unitariamente con Cisl e Uil, celebreremo domani, 28 aprile, la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro e la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto”. Ad affermarlo la segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David. “Basta morti, basta malattie professionali e infortuni sul lavoro”, afferma la dirigente sindacale, esortando a “investire in salute e sicurezza”. Per Re David “investire sulla prevenzione significa innanzitutto fare assunzioni nell’ispettorato del lavoro e nei servizi di medicina del lavoro; significa – sottolinea – sanzionare i datori di lavoro che non rispettano leggi e contratti, e collegare gli incentivi alle imprese a investimenti su questi temi. Inoltre, va garantito il pieno esercizio delle funzioni agli Rls e Rlst e prioritari sono gli investimenti in formazione sulla sicurezza e sui diritti del lavoro, a partire dalle scuole- Sicurezza totale sul lavoro e eliminazione dei pericoli da amianto: rendiamo ogni giorno questi obiettivi più vicini”, conclude la sindacalista.

