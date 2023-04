Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Il Pd non partecipa al voto su consiglio presidenza giustizia amministrativa. E’ stata consumata una grave rottura”. Lo ha annunciato il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia in Aula a Palazzo Madama. “Non è mai successo fino a oggi che la maggioranza decidesse anche per le opposizioni”, ma “non c’è stato verso di far cambiare atteggiamento. E’ uno strappo che non fa bene a nessuno. Ne rendiamo atto”, ha detto Boccia. “Se questa cosa la sommiamo a quanto successo alla Camera, dà il senso della condizioni in cui è la maggioranza”, ha concluso.

