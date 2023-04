Milano, 27 apr. (LaPresse) – Le “trattative” fra i presunti intermediari della Lega a Mosca con Rosneft e Gazprom “non hanno avuto sviluppi stante la divulgazione a mezzo stampa delle trattative in parola”. Lo scrive la gip di Milano, Stefania Donadeo, nel decreto di archiviazione dell’inchiesta per il ‘caso Metropol’ che riguardava la negoziazione messa in atto dal presidente dell’associazione ‘LombardiaRussia’, Gianluca Savoini, l’ex bancario Francesco Vannucci e l’avvocato Gianluca Meranda, per la compravendita di una partita di petrolio dalla Russia con cui finanziare la Lega di Matteo Salvini. Per il giudici per le indagini preliminari “occorre chiedersi se dette trattative possono integrare un fatto penalmente rilevante” e “i risultati delle indagini svolte non consentono di formulare una ragionevole ipotesi di condanna”. Le diverse trattative intavolate – tutte saltate e non andate in porto – avrebbero riguardato la vendita dalla Russia di 6 milioni di tonnellate metriche di prodotti petroliferi facendole acquistare dalla banca Euro IB – di cui Meranda e Vannucci “rivendicavano l’affidabilit√†” – a un prezzo inferiore a quello di mercato per rivenderle a un prezzo superiore a accantonare il fondo con cui finanziare la Lega e remunerare i russi coinvolti nell’operazione, che salter√† per il “rifiuto da parte di Rosneft dovuto all’eccessivo sconto richiesto dal potenziale acquirente”.

