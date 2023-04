Milano, 27 apr. (LaPresse) – “È risultato dalle indagini che gli atti posti in essere erano inequivocabilmente diretti verso l’obiettivo finale di finanziare illecitamente il partito della Lega, grazie ai rapporti che Savoini, presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia, aveva saputo tessere con influenti personaggi del mondo politico, economico e culturale russo”. Così la gip di Milano, Stefania Donadeo, nel decreto di archiviazione dell’inchiesta sul ‘caso Metropol’ a carico di Gianluca Savoini, Francesco Vannucci e Gianluca Merenda che erano accusati di aver trattato una partita di petrolio a sconto dalla Russia per finanziare la Lega con 65 milioni di euro. Trattativa di cui “non si sono perfezionate neppure le prime fasi”, scrive la gip accogliendo la richiesta di archiviazione depositata dalla Procura di Milano, con “l’intera operazione” che “rientra in un proposito criminoso non costituente reato”.

