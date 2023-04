Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Il Governo, come indicato nella relazione al Parlamento oggi all’esame di questa Camera, destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l’anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time alla Camera.

