Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Avevano promesso in modo del tutto propagandistico un intervento sul lavoro il primo maggio, peccato che si sono dimenticati di richiamare al loro dovere di lavoratori i loro parlamentari. Si sono scontrati con la loro stessa propaganda e improvvisazione, allo stato nessun provvedimento si può fare”. Così la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, in Transatlantico, dopo la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def.

