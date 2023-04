Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Oggi il Parlamento rilascia l’attestato di incapacità alla maggioranza Meloni. E’ una maggioranza che ha già gettato la spugna, sul Pnrr ha dichiarato di non riuscire a spendere tutti i soldi, oggi non riesce neppure ad approvare lo scostamento di bilancio. E’ davvero grave, stiamo parlando del Def, il documento economico più importante”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, durante un punto stampa per le amministrative a Brescia.

