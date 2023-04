Milano, 27 apr. (LaPresse) – “Avevano apparecchiato la giornata del primo maggio per schiaffeggiare i percettori del reddito di cittadinanza e rendere i lavoratori ancora più precari, ma rischiano di non realizzare nemmeno questa sceneggiata. E’ un governo di incapaci e il frutto di questa incapacità lo paghiamo noi, famiglie, cittadini e imprese. Stanno creando le premesse per il disastro Italia”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte durante un punto stampa per le amministrative a Brescia. “Gli abbiamo detto ‘se siete incapaci abbiate l’orgoglio e la responsabilità di farvi da parte’. Noi abbiamo proposto soluzioni e idee, abbiamo gestito tanti scostementi di bilancio di grandi importi durante la pandemia, abbiamo le ricette per mettere in sicurezza il Paese”, ha aggiunto Conte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata