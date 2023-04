Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Il Def è cartastraccia, bisogna tornare in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti in Senato dopo che la maggioranza è andata sotto alla Camera sullo scostamento di bilancio. “Anziché continuare a fare propoganda su presunti decreti in vista del primo maggio sul lavoro consigliamo di riscrivere un Def che tenga conto della nostre battaglie”, ha aggiunto.

