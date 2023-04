Roma, 27 apr. (LaPresse) – Sono 11 i deputati assenti della Lega e 4 quelli in missione; 9 quelli assenti di FI e 4 in missione; 5 quelli assenti di FdI e 9 in missione. Questo il quadro che emerge dai tabulati dopo la bocciatura la bocciatura della risoluzione sullo scostamento di bilancio per approvare il Def. Se si aggiungono i 2 deputati non presenti di Noi Moderati sono 44 i deputati della maggioranza non presenti.

