Milano, 27 apr. (LaPresse) – “Pace fatta? Non ce n’è mai stato bisogno, non c’è mai stata guerra”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo ai giornalisti che lo aspettavano fuori dall’Aula magna del Tribunale di Milano dove ha aperto il convegno sul Tribunale Unico dei Brevetti. Il riferimento è al presunto scontro tra via Arenula e le toghe milanesi sul caso di Artem Uss, faccendiere russo figlio del governatore della Siberia, evaso nel Milanese dai domiciliari nonostante avesse il braccialetto elettronico il 22 marzo.

