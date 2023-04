Roma, 27 apr. (LaPresse) – Un ‘security alert’, un’allerta sicurezza a Napoli per la ‘possibile vittoria’ dello scudetto del Napoli. E’ il messaggio pubblicato dal consolato Usa nella città partenopea sul proprio sito. Grandi festeggiamenti in tutta la città sono previsti a fine aprile-inizio maggio quando la Sscn Napoli vincerà matematicamente il campionato di Serie A. È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica all’inizio di giugno – si legge nell’avviso – Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d’artificio e consumo di alcol in tutta la città”. Per il consolato a stelle e strisce “i grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure stradali causeranno notevoli ritardi negli spostamenti da e verso il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. I visitatori e turisti di Napoli e dintorni potrebbero riscontrare un aumento del traffico e le probabili chiusure stradali causeranno ritardi significativi negli spostamenti da, verso e all’interno della città”. Quanto alle azioni da intraprendere, “Come sempre, si ricorda ai cittadini americani di usare cautela, specialmente nelle vicinanze o nel prendere parte a un raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento; essere consapevoli della situazione, tenendo sotto controllo i propri effetti personali e cercando di allontanarsi immediatamente da aree in cui si verifichino violenze; monitorare i media locali e gli avvisi di sicurezza per gli aggiornamenti”. Per ulteriori aggiornamenti si rimanda a sito e canali social del Comune di Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata