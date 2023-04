Washington (Usa), 26 apr. (LaPresse) – Per la prima volta, gli Stati Uniti daranno alla Corea del Sud un ruolo centrale nella pianificazione strategica per l’uso di armi nucleari in caso di conflitto con la Corea del Nord. In cambio, Washington otterrà da Seul l’impegno a non perseguire un proprio arsenale nucleare. E’ quanto riferiscono funzionari dell’Amministrazione Usa al New York Times, in occasione della vista di Stato a Washington del presidente sucoreano Yoon Suk Yeol, appena giunto alla Casa Bianca, dove avrà un incontro bilaterale col presidente Joe Biden. L’accordo, che le due parti chiameranno ‘Washington Declaration’ sarà uno dei punti salienti della visita di Yoon a Washington.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata