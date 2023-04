Washington (Usa), 26 apr. (LaPresse) – “Forse non sono l’unico” che può battere Donald Trump, “ma lo conosco bene e conosco il pericolo che rappresenta per la nostra democrazia”. Lo ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo a una domanda sulla sua ricandidatura alla Presidenza. Biden ha incontrato oggi alla Casa Bianca il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol in un bilaterale in cui è stato annunciato l’accordo sull’uso delle armi nucleari nella penisola coreana per rispondere alle “continue provocazioni” di Pyongyang.

