Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – “Oggi proponiamo nuove regole di governance economica. Abbiamo bisogno di finanze pubbliche solide per costruire economie pulite e competitive e sostenere il nostro modello sociale. Ciò significa ridurre il debito pubblico con una migliore titolarità nazionale e una migliore applicazione. In attesa della loro rapida adozione”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato la proposta sul nuovo Patto di Stabilità.

