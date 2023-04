Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – Il nuovo Patto di Stabilità “può essere aggiunto all’ordine del giorno del Consiglio Ecofin del 16 giugno. Non prima, poiché è necessario svolgere molto lavoro tecnico per analizzare e elaborare la proposta: a livello di esperti inizieremo questo lavoro il 2 maggio”. Lo riferisce una fonte Ue. “Fondamentalmente, la presidenza del Consiglio Ue prevede di inserirlo nell’agenda dei ministri quando avrà senso, in modo da poter procedere nel migliore dei modi. L’obiettivo è raggiungere una posizione del Consiglio (orientamento generale) entro la fine di dicembre”, spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata