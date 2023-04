Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – La Commissione europea ha presentato tre proposte legislative per riformare il Patto di Stabilità e crescita. Gli elementi centrali di queste proposte sono: titolarità nazionale più forte con piani strutturali di bilancio nazionali a medio termine che riuniscono le politiche fiscali, di riforma e di investimento di ciascuno Stato membro, all’interno di un quadro comune dell’Ue. Queste riforme e questi investimenti dovrebbero contribuire a costruire l’economia verde, digitale e resiliente del futuro e rendere l’Ue più competitiva. Regole più semplici e trasparenti, con percorsi di risanamento fiscale formulati in termini di obiettivi pluriennali di spesa che assicurino la riduzione del debito pubblico e il mantenimento dei deficit al di sotto del 3% del PIL. Percorsi di aggiustamento fiscale più graduali se accompagnati da riforme e investimenti credibili. Impegni che promuovano una crescita sostenibile e inclusiva in linea con le priorità dell’Ue.

