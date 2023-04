Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – “La giornata di oggi segna l’inizio di un nuovo capitolo di questa storia, in cui trovare l’unità sarà altrettanto importante. Non vediamo l’ora di impegnarci con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, per spiegare, persuadere e rassicurare. In breve, per aiutare a costruire un consenso per colmare le differenze ancora esistenti tra gli Stati membri”. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di presentazione della riforma del Patto di Stabilità.

