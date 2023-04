Roma, 26 apr. (LaPresse) – “La riforma del Patto di Stabilità presentata oggi dalla Commissione Europea ci preoccupa particolarmente. Il mancato scorporo degli investimenti produttivi dal conteggio del debito e il parametro dello 0,5% di rientro, con un rapporto debito/pil al 144% ci obbligherebbe a un piano di rientro per svariati miliardi annui. In un contesto di crescente inflazione come quello attuale, ciò potrebbe rilevarsi deleterio per le fasce più povere della popolazione e per i lavoratori. I Paesi con alto debito e deficit come il nostro, dunque, avranno molte difficoltà nel garantire investimenti nel sociale, nel digitale e green in presenza dei parametri di aggiustamento presentati questa mattina. Inoltre, il combinato disposto della riforma e delle difficoltà del Governo a implementare il PNRR aumenta le nostre preoccupazioni”. Così in una nota il segretario confederale Uil, Pierpaolo Bombardieri. “Restiamo convinti, e per questo ci batteremo con il Sindacato Europeo, che l’Europa potrà risollevarsi solo se cambierà il paradigma economico dell’austerity e se rafforzerà la solidarietà. Ci auguriamo che tutti i partiti politici e il Governo agiscano di conseguenza a livello europeo”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata