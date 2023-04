Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Ho avuto una conversazione telefonica con la prima ministra italiana Giorgia Meloni. L’ho ringraziata per la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina e per la sua leadership personale nel sostegno incondizionato al popolo ucraino”. È quanto scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram. “Le parti hanno discusso dell’ulteriore cooperazione in materia di difesa e dei prossimi eventi internazionali”, si legge nel messaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata