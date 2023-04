Milano, 26 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyi, ha nominato Pavel Ryabikin ambasciatore dell’Ucraina in Cina. Lo afferma il decreto presidenziale n. 239/2023, pubblicato sul sito della presidenza, come riporta Unian. Da novembre 2021 al 20 marzo di quest’anno, Ryabikin ha ricoperto la carica di ministro delle Industrie strategiche. In passato è stato direttore generale dell’aeroporto internazionale di Boryspil, vice capo dell’amministrazione statale della città di Kiev e ambasciatore in Danimarca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata