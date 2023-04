Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente della Cina Xi Jinping”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet. “Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, scrive il leader ucraino. Xi Jinping si era detto pronto a sentire Zelensky dopo la visita in Cina del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione Ue Ursul Von der Leyen.

