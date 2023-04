Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Bisogna riconoscere gli sforzi enormi che Kiev ha fatto sulle riforme, per avvicinare i target richiesti dalla Commissione Ue. Bisogna riconoscere quello sforzo avviando in tempi rapidi i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Ue”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, in occasione della Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. “Sosteniamo le prospettive europee dell’Ucraina”, che è “un avamposto di sicurezza del continente. Credo che il modo più intelligente per ringraziare gli ucraini, per quanto stanno facendo, sia accelerare la possibilità di far parte delle istituzioni europee, come l’Italia ha sempre sostenuto”, ha aggiunto Meloni.

