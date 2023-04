Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Accoglieremmo Papa Francesco a braccia aperte. Il nostro invito è ancora valido, può arrivare quando vuole”. Lo ha detto in un’intervista a SkyTg24 il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “Non so perché non sia venuto, non ha declinato l’invito ed è un buon segno ma non abbiamo nemmeno ricevuto una data”, ha aggiunto Kuleba sottolineando che “le persone in Ucraina sarebbero molto felici di accogliere il Papa”.

