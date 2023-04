Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Nel momento in cui ho appreso la notizia di questo evento infausto, ho contattato le nostre forze militari, che mi hanno dato i dettagli del caso. Sono entrati in contatto con il giornalista e faranno tutto quello che possono per aiutarlo”. Lo ha detto in un’intervista a SkyTg24 il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in merito al ferimento a Kherson dell’inviato di Repubblica Corrado Zunino.

