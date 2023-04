Milano, 26 apr. (LaPresse) – Mosca ha dichiarato 10 “persona non grata” 10 rappresentanti dell’ambasciata norvegese in Russia e dell’ufficio all’addetto della Difesa. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russo. All’ambasciatore norvegese è stato detto che sarebbero seguite altre misure in relazione alle azioni ostili di Oslo. “L’espulsione dei diplomatici russi dalla Norvegia è un atto ostile che ha esacerbato le relazioni bilaterali”, ha aggiunto il ministero.

