L’Aia (Paesi Bassi), 26 apr. (LaPresse/AP) – Il Consiglio di Stato dell’Olanda ha stabilito che le locali autorità per l’immigrazione non possono rimandare i migranti in Italia perché lì rischierebbero di subire violazioni dei diritti umani. La sentenza riguarda le cause intentate da due migranti, uno di origine nigeriana e un altro che sostiene di essere eritreo. Entrambi sono arrivati in Europa attraverso l’Italia. Il primo ha chiesto asilo tre volte in Italia prima di presentare domanda in Olanda, mentre l’altro è arrivato in Italia ma non ha chiesto asilo lì.

