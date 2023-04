Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Noi non rompiamo i gruppi. Io rivendico il primato di fare politica. Quindi porte spalancate, non siamo noi quelli dei veti. Io non rivendico un ruolo per me, per rilanciare il mio nome o il mio cognome. Io penso che il Terzo polo serva al Paese, ai miei figli”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in Senato. “Borghi – ha aggiunto – è il decimo senatore del gruppo, non il sesto di Iv”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata