Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Chi sarà il prossimo? Non lo so, ma sì ci sarà. Io faccio politica, scommetterei che il Pd perderà dei pezzi e non in direzione Iv. Tu stai lavorando, stai facendo pranzi o cene? No, sono anche in una forma fisica che mi pone fuori da ogni ragionevole dubbio. È evidente che ci saranno altri arrivi. Il Pd ha fatto una scelta, ora il dilemma di Elly è o è fedele al mandato congressuale e sposta il partito su un asse massimalista o, se non lo fa, tradisce la propria identità. Il tema politico c’è ed è un macigno”. Così il leader di Iv Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa in Senato.

