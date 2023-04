Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Siamo entusiasti dell’iniziativa di Mattel e National Down Syndrome Society, la Barbie con sindrome di Down è un passo significativo per la cultura della diversità. La rappresentazione conta. Per un bambino con disabilità così, come per quelli di etnia diversa, è importante vedersi finalmente rappresentati, potersi riconoscere in una bambola così come raccontati in un film o in una pubblicità. Immaginate come si sono sentiti fino ad oggi a vedere bambole che assomigliavano a tutti tranne che a se stessi”. Così Martina Fuga, vice presidente CoorDown – Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down – commenta a LaPresse l’iniziativa della Mattel di realizzare una Barbie con la sindrome di Down.

