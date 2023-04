Milano, 26 apr. (LaPresse) – L’Inter ha battuto per 1-0 la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Il gol di Dimarco al 15’. All’andata a Torino il risultato era stato di 1-1. Pertanto i nerazzurri approdano alla finale in programma il 24 maggio all’Olimpico di Roma, dove affronteranno la vincente dell’altra semifinale in programma domani tra Fiorentina e Cremonese. I viola hanno vinto l’andata per 2-0.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata