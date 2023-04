Madrid (Spagna), 25 apr. (LaPresse) – La democratica Kamala Harris, prima donna a ricoprire l’incarico di vicepresidente degli Stati Uniti, è in corsa per la rielezione alla vicepresidenza, in ticket con il presidente Joe Biden. Biden ha annunciato formalmente oggi la sua ricandidatura con un video di tre minuti pubblicato sul suo profilo Twitter in cui ha chiesto agli elettori di concedergli più tempo per “finire il lavoro” iniziato quando ha prestato giuramento.

