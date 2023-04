Washington (Usa), 25 apr. (LaPresse/AP) – “Ogni generazione ha un momento in cui deve difendere la democrazia. Difendere le proprie libertà fondamentali. Credo che questo sia il nostro. Ecco perché mi candido per la rielezione a presidente degli Stati Uniti. Unisciti a noi. Finiamo il lavoro”. Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden nel video di tre minuti, pubblicato sul suo profilo Twitter, in cui annuncia la sua ricandidatura alle presidenziali del 2024. “Ho detto che siamo in una battaglia per l’anima dell’America, e lo siamo ancora”, ha detto Biden, “la questione che stiamo affrontando è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno”.

