Madrid (Spagna), 25 apr. (LaPresse) – Oltre 100 persone sono state arrestate in Turchia nell’ambito di un’operazione contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), che è avvenuta a poco più di due settimane dalle elezioni parlamentari e presidenziali, in programma il 14 maggio. Ne ha dato notizia l’agenzia turca Anadolu che ha parlato di “un’operazione antiterroristica”, che si è svolta in 21 province del Paese, tra cui quella di Diyarbakir. In tutto, sono stati arrestati “110 sospetti”, ha riferito Anadolu.

