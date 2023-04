Roma, 25 apr. (LaPresse) – “Insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle Alte Cariche dello Stato questa mattina ho solennemente testimoniato all’Altare della Patria l’impegno e il sacrificio per la libertà e l’indipendenza così come il valore assoluto della Resistenza nel superare la dittatura e nel ridare all’Italia la democrazia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti degli stati membri dell’Ue, in corso a Praga.

