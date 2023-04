Roma, 25 apr. (LaPresse) – “Cari Colleghi, cari amici, ieri l’Italia è stata qui rappresentata a Praga dal mio collega Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Oggi sono qui io in qualità di Presidente del Senato. Ci siamo alternati perché come sapete, oggi 25 aprile, per l’Italia è un giorno molto importante: è il giorno nel quale viene ricordata la Liberazione dall’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del fascismo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti degli stati membri dell’Ue, in corso a Praga.

