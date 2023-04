Milano, 24 apr. (LaPresse) – “Tali pubblicazioni, con l’obbligatorio riferimento a ‘fonti anonime’, svolgono un’unica catastrofica funzione: plasmano l’opinione pubblica delle capitali occidentali come se l’Ucraina fosse un Paese irragionevole, infantile e impulsivo, pericoloso per gli adulti a cui affidare armi serie. Se ciò avvenga consapevolmente o inconsapevolmente è un’altra questione”. Commenta così in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak le rivelazioni fatte dal Washington Post sul ruolo degli Stati Uniti nel fermare Kiev dall’attaccare Mosca nel giorno del primo anniversario della guerra. “L’Ucraina vede le cose in modo diverso”, scrive Podolyak, “noi affrontiamo la guerra con una logica matematica ferrea: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio per distruggere la logistica russa nei territori occupati e di vari tipi di aerei per proteggere il cielo e distruggere le fortificazioni russe. Queste sono le componenti principali del successo delle operazioni controffensive e della minimizzazione delle perdite. Forse è ora di smettere di giocare con le scuse e la realpolitik da retrobottega mentre la guerra è ancora in corso e la gente muore?”.

