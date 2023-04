Milano, 24 apr. (LaPresse) – “La Nato non è uno strumento di pace, è uno strumento di confronto. La Nato è stata esattamente concepita, progettata ed eseguita come strumento di scontro. È una macchina da guerra. E si è sempre avvicinata ai nostri confini”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. Peskov ha aggiunto che “l’Occidente sta mentendo dicendo che non ci sono state nove ondate di espansione della Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata