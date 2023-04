Milano, 24 apr. (LaPresse) – Ha accoltellato la sua avvocata, all’interno dello studio legale, probabilmente per una lite esplosa per una causa civilistica ed è scappato. A Oderzo, in provincia di di Treviso, i carabinieri hanno ritrovato l’aggressore, un italiano di 52 anni, cliente della vittima, senza vita all’interno di un rustico di famiglia.

