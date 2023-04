Roma, 24 apr. (LaPresse) – Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà un discorso sulla piazza Rossa di Mosca il prossimo 9 maggio, in occasione della tradizionale parata militare per commemorare il Giorno della vittoria. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, come riporta l’agenzia Tass. Rispondendo ai giornalisti, Peskov ha affermato: “Certo, ci sarà un discorso”. Il Giorno della vittoria celebra il trionfo dell’Unione sovietica sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale.

