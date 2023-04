Milano, 24 apr. (LaPresse) – Una donna di 60 anni ha subito un arresto cardiaco ed è morta in ospedale domenica sera dopo essere stata al centro degli scontri tra un gruppo di civili e i paramilitari del gruppo Basij sull’uso del velo. Un gruppo di donne è stato ammonito per come indossavano il velo dai paramilitari nel parcheggio del Giardino del principe, storico giardino persiano nella cittadina di Mahan, nella provincia iraniana di Kerman. Alcuni civili sono intervenuti per difendere le donne ed è scoppiata una rissa. Ali Babaei, il governatore di Kerman, ha confermato la morte di questa donna ma ha affermato che la donna è rimasta uccisa in “una rissa di massa con motivazione personale”.

