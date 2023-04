Milano, 24 apr. (LaPresse) – Un’auto si è lanciata sulla folla al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme, provocando 5 feriti. Un uomo sulla settantina è in gravi condizioni, mentre una donna di 30 anni ha riportato ferite lievi. In buone condizioni altri tre feriti, un uomo di 50 anni e due ragazzi di 25. I cinque sono stati portati negli ospedali Shaare Zedek e Hadassah Ein Kerem a Gerusalemme. È quanto riporta The Times of Israel.

