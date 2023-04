Bruxelles, 24 apr. (LaPresse) – Oggi l’Ue e la Norvegia hanno istituito un’Alleanza verde per rafforzare la loro azione congiunta per il clima, gli sforzi per la protezione dell’ambiente e la cooperazione in materia di energia pulita e transizione industriale. L’accordo è stato firmato a Bruxelles dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dal primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre.

