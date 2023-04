Roma, 23 apr. (LaPresse) – “Rimane purtroppo grave situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello perché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli e sorelle sudanesi”. Così Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli, in Piazza San Pietro.

