Roma, 23 apr. (LaPresse) – “A causa delle crescenti minacce contro i diplomatici stranieri, il Regno Unito ha evacuato il personale dell’ambasciata dal Sudan. La nostra massima priorità rimane la sicurezza dei cittadini britannici. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per mediare il sostegno internazionale per porre fine allo spargimento di sangue in Sudan”. Lo annuncia in un tweet il ministro degli Esteri britannico James Cleverly.

