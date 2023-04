Pisa, 23 apr. (LaPresse) – Hanno impiegato meno di 48 ore gli investigatori della squadra mobile della questura di Pisa per dare un nome e eun volto al presunto aggressore della dottoressa 55enne Barbara Capovani, responsabile del Sdpc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura) dell’ospedale Santa Chiara, ridotta in fin di vita nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, proprio davanti al nosocomio pisano. Il sospettato, sottoposto la scorsa notte a fermo d’indiziato di delitto, si chiama Gianluca Paul Seung, 35 anni, residente a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca) e sarebbe un ex paziente dell’ospedale psichiatrico di Pisa. Sui social l’uomo avrebbe anche attaccato più volte proprio la vittima dell’aggressione, avvenuta mentre la psichiatra, appena uscita dal lavoro, stava prendendo la bicicletta per tornare a casa.

