Madrid (Spagna), 22 apr. (LaPresse) – Più di 20 diplomatici tedeschi sono stati espulsi dalla Russia come ritorsione per l’espulsione del personale diplomatico russo dalla Germania. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in tv. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato poche ore fa alla Tass che le autorità tedesche hanno deciso di espellere in massa i diplomatici russi. Il ministero degli Esteri ha specificato che Mosca ha deciso di conseguenza di fare lo stesso, espellendo i diplomatici come misura di ritorsione.

