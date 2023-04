Madrid (Spagna), 22 apr. (LaPresse) – Due persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite questa sera in un incendio scoppiato in un ristorante in Plaza de Manuel Becerra a Madrid. Ne dà notizia il servizio di emergenza della capitale spagnola. Secondo quanto riportano i media spagnoli il locale sarebbe Burro Canaglia Bar&Resto, un ristorante di cucina italiana. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. I vigili del fuoco hanno soccorso clienti e lavoratori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata